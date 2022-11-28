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Göztepe-Altay maçındaki fişekler ambulansla stada sokulmuş

Göztepe ile Altay arasında oynanan ve çıkan olaylar nedeniyle tatil edilen maç sonrası gözaltına alınan ambulans şoförü, taraftarların üzerine atılan fişekleri maç öncesi stada sokarak tuvalete bıraktığını itiraf etti.

Gündem 28.11.2022, 17:24
Göztepe-Altay maçındaki fişekler ambulansla stada sokulmuş

Olaylarla ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alınanların Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği'ndeki işlemleri devam ediyor.

Maç sırasında Altay tribünlerinden Göztepe taraftarlarının bulunduğu bölüme atılan fişeklerle ilgili yürütülen soruşturma kapsamındaki kamera incelemesinde özel ambulans şirketi şoförü A.G. ve görevli H.K'nin maç öncesi stada girdiği anlar saptandı.

Görüntülerde güvenlik personelini geçerek sırt çantasıyla misafir tribünün tuvaletlerine giren şüphelilerin bir süre sonra çıkarak telefonla konuştukları görülüyor.

A.G'nin emniyetteki ifadesinde taraftarların kendisine fişekleri içeri sokması teklifinde bulunduğunu, kendisinin de kabul ettiğini söylediği öğrenildi.

Fişekleri misafir takım taraftarlarının kullanacağı tuvalete bıraktığını anlatan A.G'nin, fişekleri kimin aldığını bilmediğini savunduğu da belirtildi.

Öte yandan A.G'nin, Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunu'na muhalefetten suç kaydının bulunduğu bildirildi.

Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'i yaralayan şüpheli adliyeye sevk edildi

Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasındaki Göztepe-Altay maçında Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'e köşe gönderiyle saldırıp yaralayan şüpheli adliyeye sevk edildi.

İzmir Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Mehmet Nihat A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheli, işlemlerin ardından "kasten yaralama" ve "6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanununa muhalefet" suçlamalarıyla adliyeye sevk edildi.

Olay

Gürsel Aksel Stadı'ndaki müsabakada Altay tribünlerinden Göztepe seyircilerinin olduğu bölüme fişek atılması sonucu yaralananların olduğu ihbarı üzerine 2 ambulans sahaya girmiş, müsabaka 22. dakikada durmuştu.

Bu sırada bir Göztepe taraftarı, köşe gönderini alarak Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'e vurmasından ardından müsabaka tatil edilmişti.

Çıkan olaylarla ilgili 21 kişi de gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA
#Göztepe #Altay #fişek #tatil edilen maç #ambulans
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