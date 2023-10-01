"Görevimiz yeni ve sivil bir anayasa"

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 2,5 aylık aranın ardından yasama çalışmalarına yeniden başlıyor. Yeni yasama yılı açılışı dolayısıyla Meclis'e gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi törenle karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni yasama yılı açılış töreninde açıklamalarda bulunuyor.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"Aziz milletim, Sayın başkan, değerli vekiller sizleri muhabbetle selamlıyorum.

TBMM'nin 28. döneminin vekillerimize, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. 14 ve 28 Mayıs'ta iradelerini sandığa yansıtan vatandaşlarıma teşekkür ediyorum.

Bu yüce çatı altında hizmet eden vekillerimize ayrı ayrı teşekkür ediyor, vefat edenlere mevladan rahmet diliyorum.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmetle anıyorum. Ülkemizin bütünlüğü uğruna mücadele eden şehit ve gazilerimizi yad ediyorum.

Yeni dönemde milyonca kişiyi ilgilendiren önemli düzenlemeler için mesai yapılacak.

Emeklilerden gençlere kadar toplumun her kesimine özel yasal düzenlemeler teker teker hayata geçirilecek. Meclis'in bu dönem en önemli mesaisi ise yeni ve sivil anayasa olacak.

İlk yasa tekliflerinden biri emekli maaşlarına yapılacak düzenleme olacak. Aile Bankasından gençlere özel desteklere kadar birçok yasal düzenleme görüşülecek.