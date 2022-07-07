Görevi başında öldürülen Dr. Ekrem Karakaya son yolculuğuna uğurlandı

Konya'da görev yaptığı hastanede uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden kardiyoloji uzmanı Dr. Ekrem Karakaya'nın cenazesi memleketi Kayseri'nin Develi ilçesinde toprağa verildi.

Karakaya'nın cenazesi Develi Devlet Hastanesi morgundan alınarak Yeni Mahalle'deki baba evine getirildi.

İlçeye gelen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, evin önündeki taziye çadırını ziyaret etti. Koca, Karakaya'nın ailesine, ağabeyi Mehmet Murat Karakaya'ya sarılarak başsağlığı diledi.

8 çocuklu ailenin üçüncü çocuğu olan Karakaya'nın kız kardeşleri, eşi ve yeğenleri, "Şehit Uzm. Dr. Ekrem Karakaya" yazan tabutun başında gözyaşı döktü.

Kız kardeşleri, "Sen bizim hem babamız hem ağabeyimizdin, sana daha doyamadık." diyerek ağladı.

Karakaya'nın naaşı, cenaze aracıyla Cumhuriyet Meydanı'na getirildi. Buradaki törene Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, doktorlar ve vatandaşlar katıldı.

Tören sırasında zaman zaman alkışlı protesto yapıldı, tekbir getirildi.

Burada konuşan ağabey Mehmet Murat Karakaya, kardeşinin sadece kardiyolog olmadığını, rahatsızlığı bulunan herkesle yakından ilgilendiğini dile getirdi.

İlçedeki tüm hastaların kardeşine başvurduğunu anlatan Karakaya, şunları kaydetti:

"Simam biraz kardeşime benzediği için ilçede gezerken insanlar ayağa kalkardı. Yaklaşınca, 'Lütfen oturun, ben Ekrem değilim.' derdim. Dün belki de Ekrem'in saldırıya uğradığı saatlerdi, bir ağabey balkondan seslendi, 'Anjio oldum, haberin var mı hocam?' dedi. Ben de kesin beni Ekrem zannetti dedim, 'ben Ekrem değilim, geçmiş olsun.' dedim. Ekrem Kayseri'de, Develi'de, Karabük'te, Konya'da böyle tanınıyordu. Rabbim rahmetiyle muamele eylesin, cennetiyle müşerref eylesin. Tıp camiasını anlıyorum, doktor kardeşlerimiz, Sağlık Bakanımız burada, biraz önce Cumhurbaşkanımızla konuştuk. Gerekli önlemler alınacak inşallah. Sizin hassasiyetinizi anlıyoruz. Sadece bir şey istirham ediyorum, burası cenaze ortamı. Tüm dostlardan, doktor arkadaşlardan, Develi halkından ve misafirlerden Ekrem kardeşimizi rahmeti rahmana uğurlarken tekbirlerle uğurlayalım. Geldiniz, Allah razı olsun, lütfen Ekrem'i bu şekilde yolculuğuna uğurlayalım."

Konuşmanın ardından cenaze namazı kılındı. Sağlık Bakanı Koca'nın da omuz verdiği tabut, askeri törenle cenaze aracına konuldu. Karakaya'nın naaşı Şehir Mezarlığına defnedildi.

Karakaya'nın Elif ve Sena adında 4 ve 5 yaşlarında iki kız çocuğu olduğu öğrenildi.

Çevik kuvvet ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı törene çok sayıda doktor, önlüğüyle katıldı.