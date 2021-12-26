Görenler şaşkına döndü: 3 ayaklı oğlak
Kilis'te hayvancılıkla uğraşan Ahmet Karakaplan’a ait bir keçi, 3 ayaklı oğlak dünyaya getirdi.
Gündem 26.12.2021, 16:37
Kilis’in Dümbüllü köyü Tekdam mezrasında hayvancılık yapan Ahmet Karakaplan'a ait bir keçi, sol arka ayağı olmayan üç ayaklı oğlak doğurdu.
Karakaplan, çocukluğundan bu yana hayvancılıkla uğraştığını, böyle bir olayla ilk kez karşılaştığını söyledi.
Keçisinin dün doğum yaptığını anlatan Karakaplan, "Ahıra gidip baktığımda 3 ayaklı bir oğlağın olduğunu gördüm. Herhangi bir sağlık problemi yok. Kendisini ölene kadar satmayı düşünmüyorum. Hafif denge problemi var ama bu da gayet normal" dedi.
Annesinin ilk doğumu olduğuna değinen Karakaplan, oğlağı görenlerin şaşırdığını vurguladı.
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