Gölcük Tersane Komutanlığında iş kazası: 1 şehit
Gölcük Tersane Komutanlığında meydana gelen iş kazasında sözleşmeli er Enes Bıyık'ın şehit olduğu bildirildi.
Gündem 27.09.2022, 22:18
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Gölcük Tersane Komutanlığında, bugün meydana gelen iş kazasında, sözleşmeli er Enes Bıyık'ın şehit olduğu, bir askerin yaralandığı belirtildi.
Yaralı askerin hastaneye kaldırılarak tedavisine başlandığı bildirilen açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı silah arkadaşımıza acil şifalar dileriz." ifadelerine yer verildi.
September 27, 2022
Kaynak: AA
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