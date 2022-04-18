Gökçeada ve Bozcaada'ya yapılacak bazı feribot seferleri iptal edildi
Bugün Gökçeada ve Bozcaada’ya yapılacak bazı feribot seferleri, yağış ve kuvvetli rüzgar nedeniyle iptal edildi.
Gündem 18.04.2022, 07:39
Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ, Bozcaada'dan saat 17.00 ve 19.00, Geyikli'den de saat 18.00 ve 20.00 seferlerinin yapılacağını, diğer tüm seferlerin ise iptal olduğunu açıkladı.
Kabatepe-Gökçeada hattında da Gökçeada'dan hareket edecek saat 07.00 seferi saat 08.00'e, Kabatepe'den hareket edecek saat 09.00 seferi saat 11.00'e alındı. Bu hattaki diğer seferler ise saatinde yapılacak.
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