Gökçeada ve Bozcaada feribot hattında ek seferler yapılacak
Çanakkale Boğazı ile adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ, bugün Kabatepe-Gökçeada ile Geyikli-Bozcaada güzergahı için toplam 34 feribot seferi ilave etti.
Gündem 04.09.2022, 09:59
Şirketten yapılan açıklamada, yoğunluk nedeniyle yolcuların mağdur olmaması için mevcut tarifenin yanı sıra Kabatepe'den Gökçeada'ya 06.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00 ve 18.00, Gökçeada'dan Kabatepe'ye 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00 ve 20.00, Geyikli'den Bozcaada'ya 07.00, 12.15, 13.45, 15.15, 16.45, 18.00, 18.15, 19.45, 20.00 ve 22.00, Bozcaada'dan Geyikli'ye ise 08.00, 11.30, 13.05, 14.30, 16.05, 17.30, 19.00, 19.05, 20.30, 21.00 ve 23.55 saatlerinde ek seferler düzenleneceği duyuruldu.
Açıklamada, feribot seferleri için güncel tarifeye "www.gdu.com.tr" internet adresinde yer verildiği ifade edildi.
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