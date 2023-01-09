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Göçmen şovu CHP'nin elinde patladı: Suriyeliler çoktan yola çıkmıştı

Göç İdaresi “gönüllü geri dönüş”le dün 41 sığınmacıyı ülkelerine gönderdi. CHP’li Esenyurt Belediyesi ise dönüşü kendi organize etmiş gibi Kılıçdaroğlu’nun da katıldığı bir kutlama düzenledi. Böylece “İktidara gelirsek Suriyelileri davul zurnayla göndereceğiz” söylemine uygun şov yapılacaktı. Ancak Suriyeliler sabah erkenden yola çıkarılınca CHP’liler saatlerce boş otobüslerin önünde bekledi.

Gündem 09.01.2023, 10:34 09.01.2023, 10:42
Göçmen şovu CHP'nin elinde patladı: Suriyeliler çoktan yola çıkmıştı

İstanbul'da ülkesine gönüllü olarak dönmek isteyen 41 Suriyeli, İl Göç Müdürlüğü'ne resmi başvuru yaparak yardım istedi. Talepleri olumlu değerlendiren İl Göç İdaresi, çoğu Esenyurt’ta ikamet eden Suriyelilere resmi işlemlerin ardından dönüş için kendilerine yardım edileceğini tebliğ etti. Dönüş programını belirleyen İl Göç İdaresi, Suriyelileri önce Kilis’e ardından da Suriye’ye taşıyacak araçları da ayarladı.

ÖNCEDEN BİLGİ ALIP TEK TEK ARADILAR

CHP’li Esenyurt Belediyesi tam bu süreçte devreye girdi. ‘Suriyelileri davulla zurnayla gönderiyoruz’ propagandası yapmak isteyen belediye, geri dönmek isteyen Suriyelilerin listesine ulaştı. Suriyelilerin bazılarını telefonla arayan, bazılarının da ikametine giden CHP’liler “Sizi biz götüreceğiz. Pazar günü saat 9:00’da eski başkanlık binası alanında hazır olun” dedi. Tören için davul zurna ayarlandı, iktidara gelmeleri durumunda Suriyelileri ‘davul zurna ile gönderme’ vaadinde bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkan Yardımcıları, milletvekilleri ve CHP il Başkanı Canan Kaftancıoğlu da programa davet edildi.

SAATLERCE BEKLEDİLER

Ancak Suriyeliler daha önceden planlandığı gibi İl Göç İdaresi vasıtasıyla ülkelerine dönmeyi tercih etti. Dün sabah İl Göç İdaresi’nde toplanan Suriyeliler saat 07:00’da dualarla Kilis’e yolcu edildi. Ancak şov hazırlığı elinde patlayan CHP’liler durumdan habersizce daha önceden ayarlanan otobüsün başında tören saatini bekledi. CHP lideri Kılıçdaroğlu ve kurmayları da erken saatlerde Esenyurt’a geldi. Saat 9’da tören yapmayı planlayan CHP’liler, ortada kimseler olmayınca Suriyelilere ulaşmaya çalıştı ancak başaramadı. Saat 14’e kadar bekleyen Kılıçdaroğlu, gelen giden olmayınca ilçede başka programlara katıldı. Kılıçdaroğlu’nun tören için beklediği saatlerde Suriyeliler yolu çoktan yarılamıştı.

GÖÇ İDARESİ’Nİ SUÇLADI

İl Göç İdaresi’nin programı üzerinden şov yapmak isteyen CHP’li belediye, davetlilere mahcup olunca basın açıklaması yaparak suçlamalarda bulundu. Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Veysel Bal, “Bugün de önceden günü belirlenmiş, 36 tane Suriyeli vatandaşımızın da dönmesi konusunda yardımcı olacaktık. Bu sabah saat 07:00 gibi, Suriyeli vatandaşlarımızın İlçe Göç İdaresi ve Emniyet mensupları ile birlikte adreslerinden alınarak İlçe Göç İdaresi’ne götürülmesi ve oradan da ülkelerine Emniyet ya da İlçe Göç İdaresi’nin göndereceğinin bilgisi personelimize verilmiştir. Neden böyle bir karar alındı, açıkçası buna da anlam veremiyoruz. Bunun bir tek sebebi olacağını düşünüyoruz. Günü daha önceden belirlenmesine rağmen, CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun bugün bu kafileye, onların uğurlamasına katılacağı bilgisi olduktan sonra olduğunu düşünüyoruz. Başka da bir anlam yüklemek istemiyorum.”

SURİYELİLERİ GÖNDERECEKTİK

Suriyelileri göndermek için plan yaptıklarını söyleyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Göç İdaresi’ni eleştirdi. Kılıçdaroğlu, “Suriyeli kardeşlerimizi onların iradeleriyle Suriye’ye gönderecektik. Engel oldular. Ne derseniz deyin en geç iki yıl içinde bütün Suriyeli kardeşlerimizi Suriye’ye davulla zurnayla göndereceğiz. Hiçbir engeli tanımayacağız” dedi.

İNSAN KAÇAKÇILIĞI SUÇU

CHP, Suriyeliler üzerinden siyasi şov yapmaya kalkışsa da, belediyelerin böyle bir yetkisi yok. Sosyal medya hesabından konuya ilişkin bir açıklama yapan Göç İdaresi Başkanlığı Uyum ve İletişim Genel Müdürü Gökçe Ok, “Sığınmacı Suriyeli muhacirlerin gönüllü, güvenli, onurlu geri dönme programından tek sorumlu ve yetkili kurum, diğer bütün iş ve işlemlerde olduğu gibi yabancılar hukukunu düzenleyen 6458 sayılı Kanun’un uygulayıcısı Göç idaresi Başkanlığı’dır Herhangi bir kişi, kurum, dernek veya belediye; gönüllü geri dönme mülakatı ve formu, yol izin ve seyahat belgesi düzenleme yetkisine sahip olmadığı için şov yapayım derken, TCK 80’de tanımlanan ‘insan ticareti’ ve göçmen kaçakçılığı suçunun konusu olabilir!” dedi.

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