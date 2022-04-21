Göç İdaresi pankartla bilgilendiriyor

Pankartlarda, tüm yabancıların biyometrik ve kimlik verilerinin tutulduğu, bunların düzenli güncellendiği ifade edilerek, göç yönetimine ilişkin gerekli tüm mevzuat ile Göç Strateji Belgesi, Düzensiz Göç Strateji Belgesi ve Uyum Strateji Belgesinin hazırlandığı aktarıldı.

Geri Gönderme Merkezlerinin kapasitesinin 20 bine yükseltildiğine işaret edilen pankartlarda, kişisel akınlar için geçici barınma merkezlerinin kurulduğu hatırlatıldı. Ayrıca pankartlarda, insan ticareti mağdurları için sığınma evlerinin oluşturulduğu bildirildi.

Düzensiz göçle mücadeleye ilişkin pankartlarda, "Doğu ve güney sınırlarında 1028 kilometre güvenlik duvarı tamamlanmış, kalan 288 kilometresi devam etmektedir. Sınırlar termal kameralar, elektro-optik kuleler, İHA'larla sürekli olarak izlenmektedir. Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölgeler oluşturulmuştur. Güvenli hale getirilen bölgelerde briket evler ve insani yardım faaliyetleri yapılmaktadır. Göçe kaynaklık eden Suriye ve Afganistan'a insani yardım faaliyetleri yapılmaktadır." bilgisine yer verildi.

Pankartlarda, şunlar kaydedildi:

"Son 5 yılda 2 milyon 590 bin 552 düzensiz göçmenin sınırlarımızdan yasa dışı yollarla ülkemize girişi engellendi. 1 milyon 200 bin 392 düzensiz göçmen yakalandı. 320 bin 783 düzensiz göçmen ülkelerine sınır dışı edildi. 635 bin 517 düzensiz göçmen ülkemiz üzerinden Avrupa’ya geçti. 494 bin 414 Suriyeli sığınmacı ülkesine gönüllü geri dönüş yaptı."

Pankartlar il müdürlükleri, geri gönderme merkezleri ve kamplara da asılacak

Ayrıca hazırlanan bu pankartların, 81 ildeki göç müdürlüklerine, geri gönderme merkezlerine ve kamplara da asılacağı öğrenildi.