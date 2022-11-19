Girdap Operasyonu'nda yakalanan 252 şüpheliden 61'i tutuklandı

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı koordinasyonunda 50 ilde düzenlenen nitelikli dolandırıcılık ve mali suç gruplarına yönelik "Girdap Operasyonu"nda gözaltına alınan 252 zanlıdan 61'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet başsavcılıklarının talimatlarıyla KOM Daire Başkanlığı koordinasyonunda vatandaşları mağdur eden ve devleti zarara uğratan mali suç örgütlerine yönelik yaklaşık 6 aydır yürütülen çalışmalar sonucu 15 Kasım'da 50 ilde "Girdap" adı verilen eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Operasyon kapsamında 181 kişinin ifadesine başvuruldu, gözaltı kararı verilen 264 şüpheliden 252'si yakalandı, 12 zanlıyı yakalama çalışmaları devam ediyor.

Gözaltında bulunan 252 şüpheliden 110'u emniyetten, 13'ü savcılıktan, 3'ü mahkemeden, 65'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 61 zanlı ise tutuklandı.

Şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 17 ruhsatsız ve 7 kurusıkı tabanca, 16 av tüfeği, bu silahlara ait çok sayıda fişek, 2 samuray kılıcı, 2 polis telsizi, 2 polis yeleği, sahte polis kimliği, hücum yeleği, süngü, 184 bin lira, 25 bin 800 ABD doları, çok sayıda sahte doktor raporu, çok sayıda senet, çek, ajanda, tapu ve benzeri belgeler bulundu.