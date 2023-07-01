Gidişi de dönüşü de çile İstanbul'un
İstanbul'dan tatile gidenlerin dönüşü başladı. Giderken trafik çilesi yaşayan sürücüler şimdi de dönüş çilesi yaşıyor.
Gündem 01.07.2023, 16:19
Kurban Bayramı'nın son gününde, Tekirdağ'dan İstanbul yönüne doğru araç kuyruğu oluştu. Tatilde, Trakya ve Çanakkale'nin tatil bölgelerine gidenler, İstanbul'a dönmeye başladı.
Bayramın son günü, Tekirdağ'dan İstanbul yönüne doğru trafik oluştu.
İstanbul'a sınır Marmaraereğlisi ilçesinde araç kuyruğu, zaman zaman 4 kilometreyi buldu.
Bayram tatili dönüşü yollarda yoğunluk! Marmaraereğlisi'nde araç kuyruğu 4 kilometreyi buldu
Polis ve jandarma tedbir alırken, emniyet şeridini kullanan sürücülere ceza kesildi.
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