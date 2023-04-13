Gıda Krizini çözen Erdoğan Time listesinde yok

Time'ın en etkili 100 ismi listesinin zirvesinde yer alması gereken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, listede yer almadı.

Küresel gıda krizinin çözümünü sağlayarak başta fakir Afrika ülkelerinin gıdaya erişiminin önündeki engeli kaldıran Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Nobel Barış Ödülü dahil dünyanın en prestijli ödüllerinin verilmesi gerekirken uluslararası mecralarda alınan siyasi kararlar nedeniyle kendine yer bulamıyor.

TIME Dergisi merakla beklenen 'en etkili 100 kişi' listesini açıkladı. Listede Haluk Levent, Özlem Türeci ve Uğur Şahin de yer aldı; ancak listede dünya gıda krizi başta olmak üzere birçok küresel sorununç özümünde öncü rol oynayan Cumhurbaşkanı Erdoğan yer almadı.

TIME dergisinin editörleri ve okurlarının oylarıyla belirlenen 'en etkili 100 kişi' listesi açıklandı.

SCHOLZ BİLE VAR ERDOĞAN YOK

Bilim, sanat, iş, siyaset ve spor dünyasından isimlerin yer aldığı listede Haluk Levent, Özlem Türeci ve Uğur Şahin de yer aldı.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ukrayna lideri Zelenskiy'nin eşi Olena Zelenska, milyarder Elon Musk, futbolcu Leo Messi ve Kylian Mbappe, oyuncu Jennifer Coolidge ile Michael B. Jordan da listedeki ünlü isimler arasında yer aldı.