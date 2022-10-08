Geri sayım başladı: Savunma sanayiinde SAHA Expo rüzgarı

57 ülkeden 250 yabancı ve 750 yerli firmanın bir araya geleceği etkinlikte savunma, havacılık ve uzay sanayii için geliştirilmiş yeni nesil çözümler sunulacak.

Baykar, Aselsan, Tusaş, Roketsan, Havelsan, Otokar gibi yerli devlerin hazır bulunacağı etkinliğe en az 30 bin profesyonel ziyaretçi bekleniyor.

FİRMALARA ÖZEL ANALİZ SAHA

İstanbul Genel Sekreteri İlhami Keleş, “Türkiye eskiden mal satmak için fuarlara gelinen bir ülkeydi. Savunma sanayii alanında gerçekleşen gelişmelerle olayın yönü değişti. Bu fuarda firmalarımız dışarıya mal satacaklar. Yabancılar kendi aralarında iş geliştirecekler. Her firmaya özel fuar istihbaratı dağıtacağız. Onlara özel analizler vereceğiz. Gönderdiğimiz analizler çerçevesinde firmalar birbirlerinden görüşme taleplerini oluşturacaklar” dedi.

METAVERSE’TE DE GERÇEKLEŞECEK

Saha Expo fuarı, küçük işletmelere ve startup şirketlere kendilerini ve ürünlerini tanıtma fırsatı verecek. Fuarda en az 10 bin işletmeler arası (B2B) görüşme yapılması hedefleniyor. Etkinlik, sadece son gün halka açık olacak ve 18 yaşından büyükler katılacak. Fuar, 1 Kasım 2022 ile 1 Şubat 2023 tarihleri arasında Metaverse evreninde de yapılacak. Fiziki etkinliğe katılamayacak kişiler, böylelikle uzaktan ürünleri görebilecek ve canlı toplantılar yapabilecek.