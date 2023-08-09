"Gerçek olmadığı aşikâr"

Ünlü iş insanı Murat Ülker'in popülerliği kullanılarak Facebook ve benzeri sosyal medya platformları üzerinden "ClickBate" olarak nitelendirilen "tıklama tuzağı" kuruluyor. Ülker, konuyla ilgili yaptığı açıklamada bu tür dolandırıcılık yöntemlerine dikkat edilmesi gerektiği uyarısında bulundu.

Facebook platformunda "Murat Ülker’e ne oldu? Bu gerçekten kariyerinin sonu mu?" başlığıyla yapılan bir paylaşımda, iş insanı Murat Ülker'in gözaltına alındığı iddiası yer aldı. Paylaşımda, Murat Ülker'e ait olduğu iddia edilen bir fotoğraf da bulunmaktadır.

Teyyit.org sitesi yapılan dolandırıcılığı detaylı bir şekilde anlatan bir haber yaptı. İddia edilen "Murat Ülker tutuklandı" haberi incelendiğinde, fotoğrafın dijital olarak manipüle edilmiş olduğu anlaşılıyor. Fotoğrafta, Murat Ülker'in başı görünmemektedir ve kollarının ten rengi ile uyumsuzluğu gibi çeşitli detaylar dikkat çekmektedir.

"Murat Ülker iddiası gerçek mi?" sorusunu yanıtlamak için tersine görsel arama yöntemi kullanıldığında, fotoğrafın aslının "Adana merkezli FETÖ/PDY operasyonu" başlıklı bir haberden alındığı tespit edilmiştir.

Paylaşımda yer alan görselde görünen kişinin yerine Murat Ülker'in kafası monte edilmiş gibi görünmektedir.

RESİMLER, SİTE VE RÖPORTAJ HEPSİ SAHTE

Bu paylaşımın aslında bir tık tuzağı olduğu açıkça anlaşılmaktadır. Paylaşıma tıkladığınızda, Murat Ülker'in spiker Ece Üner ile yaptığı ileri sürülen bir söyleşiye yönlendiriliyorsunuz. Haberde, Ülker'in Türkiye İş Bankası hakkında yaptığı açıklamalara yer veriliyor. Ancak, haberin paylaşıldığı internet sitesi güvenilirlik açısından kuşkulu durumlar taşıyor. Site, "AKŞAM" gazetesine aitmiş gibi görünse de, gerçekte Akşam Gazetesi'nin resmi sitesi değildir. Ayrıca, haberin yazarı olan Alan Kohler'ın kimliği de inandırıcılık açısından sorgulanmalıdır.

Haber içeriği incelendiğinde de mantık hataları ve tutarsızlıklar göze çarpmaktadır.

Bu iddiaların gerçekçi olmadığı ve çeşitli detaylarla desteklenmediği anlaşılmaktadır.

MURAT ÜLKER'DEN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili Gaste24.com sitesine konuşan Murat Ülker, "Keriz silkelemek isteyenlere dikkat" dedi.

Ülker, açıklamasında şunları söyledi: Dijitalde hepimizin iletişimde olabilmesi, paylaşımların yayılım gücü iyi güzel de bir de madalyonun öteki yüzü var… Dolandırıcılar şimdilerde oldukça kötü fotoşoplarla, aslı astarı olmayan sahte paylaşımlarla, hayatımda hiç yapmadığım güya yapılmış röportajlarla keriz silkelemeye çalışıyorlar. Takipçilerim keriz değildir, bunlara inanmaz diye düşünüyorum ama yeri gelmişken de bir uyarayım dedim. Gerçek olmadığı çok aşikar ama ne olur ne olmaz, boşluğunuza denk gelir eder, sakın tıklayıp paranızı kaptırmayın, dikkat edin!