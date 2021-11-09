Gençlik ve Spor Bakanlığı duyurdu! Başvurular uzatıldı
2021-2022 eğitim öğretim dönemi burs ile kredi başvurularını yarın gün sonuna kadar uzatıldı.
Gündem 09.11.2021, 11:11 09.11.2021, 11:15
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2021-2022 eğitim öğretim dönemi burs ile kredi başvurularını yarın gün sonuna kadar uzattıklarını duyurdu.
Başvuruların geçen hafta cuma günü başladığını ve normalde dün gün sonu sona erdiğini hatırlatan Kasapoğlu, "Öğrenci arkadaşlarımızdan aldığım taleplerle bu süreyi yarın akşam 23.59'a kadar uzattık. Lütfen başvurularınızı yarın gece yarısına kadar tamamlayın. Kredi ve burs başvurularınız hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.
Öğrenciler, başvurularını yarın saat 23.59'a kadar "e-Devlet" üzerinden yapabilecek.
Kaynak: AA
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