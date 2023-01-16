Gençlerle buluşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Davutoğlu'nu fena tiye aldı! Salonda alkış tufanı koptu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muğla'nın Fethiye ilçesinde gençlerle bir araya geldi. Açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra gençlerin sorularını yanıtladı.

DAVUTOĞLU'NA OLAY GÖNDERME

Bir genç, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun yaptığı bir açıklamayı hatırlatarak, "Geçtiğimiz günlerde altılı masadan biri bir televizyon programında 'Hepimiz cumhurbaşkanı yardımcısı olacağız. Cumhurbaşkanı da biz ne dersek onu yapacak' dedi. Spiker de 'Peki seçilen Cumhurbaşkanı sizin dediklerinizi yapmazsa ne olacak?' diye sorduğunda 'Kriz çıkar, yeniden seçime gidilir' diye bir cevap verildi. İlk defa bir siyasetçi krizi vadederek oy istiyor. Açıkçası ben böyle bir siyasetçiye milletimizin tenezzül edeceğini zannetmiyorum." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise çok konuşulacak bir yanıt verdi.

"PROFESÖRLER HER ŞEYİ BİLİR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir şey söyleyeceğim sana. Öyle deme. Profesör. Profesörler her şeyi bilir." ifadelerini kullandı. Erdoğan, "Meclis'te bu çoğunluğa sahip olduğunu neye göre konuşuyor? Maalesef bunlar sevgili kardeşim siyaseti bilmiyorlar. Ama öğrenecekler. Ne zaman? Şu seçimde. Bunlar yanımızda bu kadar kaldılar ama hiçbir şey öğrenememişler. Çünkü üst üste bunca seçimler kazanmış bir AK Parti var. Bunlar da güya işte bizimle beraber bu yolda yürüdüler ama bir şey öğrenememişler." diye konuştu.

"ŞİMDİ BUNLAR TERSİNE YÜRÜYEN MERDİVENLERDE BERABER YÜRÜYORLAR"

Bir gencin, "Tersine yürümüşler Başkanım" sözü üzerine Erdoğan, "Maalesef. Ama çok güzel bir yere dokundun. Aynen hani o yürüyen merdivende birileri de tersine yürüyordu ya şimdi de bunlar tersine yürüyen merdivenlerde beraber yürüyorlar. Hayırlı olsun." dedi