Gençlerden sözde 'Demokrat amca'ya tepki

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından bugün yayımladığı videoyla bürokrat ve memurları "Size son uyarım" diyerek tehdit etti.

Konuşmasında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin CHP'li yönetiminin yasa dışı şekilde talan etmeye çalıştığı Türkiye Gençlik Vakfı'nı (TÜGVA) hedef alan Kılıçdaroğlu, "TÜGVA rezaletini hep beraber izliyoruz. Lağım kokusu yine her yeri sardı." diyerek hakaret boyutuna varan ithamlarda bulundu.

Sözlerine "TÜGVA benzeri vakıfların üzerine çöktükleri devletin malları hazineye iade edilecektir. Sizler hala kendinizi bu pislikten sıyırma şansına sahipsiniz. Bu şansı kullanın." diyerek devam eden Kılıçdaroğlu'nun üslubuna tepki gösteren onlarca genç, sosyal medya üzerinden paylaşımlar yaptı.

CHP'Lİ GENÇ: İFTİRALARINIZ KARŞISINDA TARAFIM BELLİ

CHP liderinin sözlerine tepki gösteren gençlerden bazılarının paylaşımları şöyle:

- CHP’li bir lise öğrencisiyim. TÜGVA’nın 3 yıldır türlü faaliyetlerine katıldım. Hiçbir zaman ayrıştırılmadım ve fikir değiştirilmeye zorlanmadım ki siyaset de konuşmadık. Sadece eğlendik, öğrendik ve dostlar edindik. Kusura bakmayın ama bu iftiralarınız karşısında tarafım bellidir.

- Yarına daha emin adımlarla yürümek için seçtiğimiz her yolda yanımızda olmanızı ve destek vermenizi diliyoruz. Söylediğiniz sözlerden dolayı beni ve liseli arkadaşlarımı rencide etmemenizi isterdim. Sizin bu üslubunuza rağmen yarın kandil gecesi biz sizin için de dua edeceğiz.

- Siyasi görüşüm yok. Lakin sizin bu yaptığınız iğrenç ve üslupsuz açıklamadan sonra siyasi görüşüm sorulursa CHP’li değilim diyeceğim.

- Ben henüz 16 yaşındayım. Siz yaşını başını almış adamsınız, bu üslup nedir Allah aşkına?

- 17 yaşında bir genç olarak size soruyorum: Bu milletin çocuklarını “böyle bir üslup” ile tanımlayan bir parti başkanına nasıl sempati besleyeyim? Sadece merak ediyorum.