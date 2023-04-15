Gençler camiyi doldurdu yaşlılar dışarıda kaldı
Aksaray'ın tarihi Ulu Camii güzel gelişmelere sahne oluyor. En son gelişme gençlerin camiyi doldurması ve yaşlıların dışarıda kalması oldu.
Aksaray'daki tarihi Ulu Camii'ni dolduran gençler yaşlıları dışarıda bıraktı. Normal şartlarda bu durum anormal karşılanabilir. Ancak durumun böyle bir hal almasının haklı bir nedeni var. Camiyi dolduran gençlerin yaşlı amcalarına bir mesajı vardı: Biz gerçekten camiye gidiyoruz!
Aksaray'da gençlerle yaşlıların cami mücadelesine tanık olan vali Hamza Aydoğdu, yaşananları Twitter hesabından anlattı.
İşte Aydoğdu'nun paylaştığı o mesaj:
-Gençler nereye gidiyorsunuz?
-Camiye amca.
-İnşallah camiye gidiyorsunuzdur!
Bu diyalog, aylar öncesi bir günde
uzun saçlı, birisi de küpeli olan üç genç ile
yaşlı bir amca arasında geçiyor.
Gençlerin dış görünüşleri,
yaşlı amcanın biraz da alaycı,
“inşallah” demesine sebep olmuş.
Belli ki inanmamış gençlere….
Gençler bu duruma fena içerlemişler.
Ramazan’ın son cuma namazında buluşmak üzere sözleşmişler.
Bizi de davet ettiler.
Bin beş yüz genç,
Aksaray’ın tarihi Ulu Camii’nde bir araya geldiler.
Yaşlı amcalar dışarda kaldılar.
İçeriye girebilenler de
merdivenlerde anca yer buldular…
Gençler bir başkalar.
Nahifler, kırmıyorlar, küsmüyorlar...
Tepkilerinde bile çok şıklar.
Buna sebep olan yaşlı amca
bugün camide var mıydı,
yer bulabildi mi bilinmiyor.☺️
-Gençler nereye gidiyorsunuz?— Hamza Aydoğdu (@hmzaydg) April 14, 2023
-Camiye amca.
-İnşallah camiye gidiyorsunuzdur!
Bu diyalog,
aylar öncesi bir günde
uzun saçlı, birisi de küpeli olan üç genç ile
yaşlı bir amca arasında geçiyor.
Gençlerin dış görünüşleri,
yaşlı amcanın biraz da alaycı,
“inşallah” demesine… pic.twitter.com/QCyXpess07
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