banner38

Genç İHH gönüllülerinin cenaze programı belli oldu

Bursa'da kaza geçiren ve hayatlarını kaybeden Genç İHH gönüllülerinin cenazeleri yarın toprağa verilecek.

Gündem 27.11.2021, 22:56
Genç İHH gönüllülerinin cenaze programı belli oldu

İstanbul Genç İHH'nin Bursa'da düzenleyeceği Teknoloji Kampı'na giderken trafik kazası sonucu yaşamlarını yitiren Kağan Talip Tığlı (25), Muratcan Kaya (21), Yusuf Taha Göktaş (22) ve Tarık Kesekçi'nin (26) cenazeleri yarın toprağa verilecek.

Vakıftan yapılan açıklamada, İstanbul Genç İHH'nin, Milli Teknoloji Hamlesi'nde yeni gençler yetiştirmenin tohumlarını atmak, lise öğrencilerine yerli ve milli teknoloji aşkını aşılamak için Bursa'daki İHH Marmara Afet ve Koordinasyon Merkezi'nde düzenleyeceği Teknoloji Kampı için İstanbul'dan da bir ekibin yola çıktığı hatırlatıldı.

İstanbul Genç İHH Başkanı ve Türk Telekom veri mühendisi Kaan Talip Tığlı, Genç İHH personeli Muratcan Kaya, YediHilal Teknoloji Takımları Sorumlusu Yusuf Taha Göktaş ile Baykar Uçak Mühendisi ve İHH gönüllüsü Tarık Kesekçi'nin, İstanbul-Bursa Otoyolu'nda geçirdikleri trafik kazası sonucu olay yerinde hayatını kaybettiği belirtildi.

Kağan Talip Tığlı ve Muratcan Kaya için yarın Fatih Camisi'nde öğle namazını müteakiben cenaze namazı kılınacağı aktarılan açıklamada, Tığlı ve Kaya'nın cenazelerinin İstanbul'da defnedileceği kaydedildi.

Açıklamada, Tarık Kesekçi'nin cenazesinin memleketi Nevşehir'deki H. Rasim Uzer Camisi'nden, Yusuf Taha Göktaş'ın cenazesinin ise Zonguldak Ereğli Kepeztepe Camisi'nden kaldırılacağı bildirildi.

Yardım gönüllerinin öz geçmişleri

Nevşehirli Tarık Kesekçi'nin yeni baba olduğu belirtilen açıklamada, üniversite yıllarından itibaren gönüllü olarak İHH'de faaliyetlere katıldığı, yurt dışı organizasyonlarda yer aldığı ifade edildi. İstanbul Teknik Üniversitesi mezunu Kesekçi'nin, Baykar Savunma Şirketi'nde uçak mühendisi olarak çalışmaya başladıktan sonra yeni nesle teknoloji sevgisini aşılamak için gönüllü konferanslara katılmaya devam ettiği, Genç İHH'nin düzenlediği teknoloji kamplarına katıldığı ve "Akıncı" gibi insansız hava araçlarında uçuş performans ve analiz mühendislik takımının lideri olduğu anlatıldı.

Kastamonulu Kağan Talip Tığlı'nın, Marmara Üniversitesi Endüstri Mühendisliği'nden mezun olduktan sonra Türk Telekom'da veri mühendisi olarak çalışmaya başladığı belirtildi.

Gümüşhaneli Muratcan Kaya'nın, İstanbul Üniversitesi Kütüphanecilik ve Arşiv Bölümü'nden mezun olduktan sonra İHH'de gönüllü olarak çalışmalara destek verdiği ve İstanbul Genç İHH Lise Başkanlığı görevini üstlendiği ifade edildi.

Karslı Yusuf Taha Göktaş'ın ise Gebze Teknik Üniversitesinde Makina Mühendisliği öğrencisi olduğu, YediHilal Derneği'nde teknoloji takımları sorumluluğunu yürüttüğü, takımıyla ürettiği İHA ile ulusal ve uluslararası yarışmalarda çeşitli dereceler aldığı aktarıldı.

Kaynak: AA
#ihh #cenaze
Yorumlar (0)
15
açık
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 13 33
2. Hatayspor 13 26
3. Konyaspor 13 26
4. Alanyaspor 14 24
5. Fenerbahçe 13 23
6. Karagümrük 13 22
7. Başakşehir 14 22
8. Galatasaray 13 21
9. Adana Demirspor 14 20
10. Beşiktaş 14 20
11. Antalyaspor 14 18
12. Altay 14 17
13. Giresunspor 14 16
14. Kayserispor 14 16
15. Gaziantep FK 13 15
16. Sivasspor 13 13
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 13 12
18. Göztepe 13 10
19. Kasımpaşa 14 10
20. Rizespor 14 10
Takımlar O P
1. Ümraniye 12 27
2. Ankaragücü 13 27
3. Eyüpspor 14 27
4. Bandırmaspor 13 25
5. Erzurumspor 12 25
6. İstanbulspor 13 20
7. Tuzlaspor 12 20
8. Kocaelispor 13 20
9. Samsunspor 13 19
10. Adanaspor 14 18
11. Menemenspor 13 17
12. Gençlerbirliği 13 17
13. Boluspor 13 16
14. Denizlispor 13 15
15. Bursaspor 13 14
16. Manisa FK 14 14
17. Ankara Keçiörengücü 12 10
18. Altınordu 13 10
19. Balıkesirspor 13 7
Takımlar O P
1. Chelsea 12 29
2. Liverpool 13 28
3. Man City 12 26
4. West Ham 12 23
5. Arsenal 13 23
6. Wolverhampton 13 20
7. Tottenham 12 19
8. Brighton 13 18
9. M. United 12 17
10. Crystal Palace 13 16
11. Aston Villa 13 16
12. Everton 12 15
13. Leicester City 12 15
14. Southampton 13 14
15. Brentford 12 13
16. Watford 12 13
17. Leeds United 13 12
18. Burnley 12 9
19. Norwich City 13 9
20. Newcastle 13 6
Takımlar O P
1. Real Madrid 13 30
2. Real Sociedad 14 29
3. Sevilla 13 28
4. Atletico Madrid 13 26
5. Rayo Vallecano 15 24
6. Real Betis 14 24
7. Barcelona 13 20
8. Athletic Bilbao 14 20
9. Valencia 15 19
10. Osasuna 14 19
11. Espanyol 14 17
12. Villarreal 13 16
13. Celta de Vigo 15 16
14. Mallorca 14 15
15. Deportivo Alaves 14 14
16. Granada 14 12
17. Cádiz 14 12
18. Elche 14 11
19. Getafe 14 9
20. Levante 14 7