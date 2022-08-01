"Gemi yarın 15.00'te İstanbul Boğazı açıklarında demirleyecek"

AA Editör Masası'na konuk olan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, açıklamalarda bulunuyor.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle:

Gemi yarın 15.00 civarında İstanbul Boğazı açıklarında demirleyecek. Müşterek heyet gidip yükünü kontrol edecek. Bu protokol bütün gemiler için geçerli olacak.

Bu konun çözüme gidiyor olması oldukça önemli 25 milyon tondan fazla savaş nedeniyle bekleyen tahıldan bahsediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın Sayın Putin ve Sayın Zelenskiy ile yaptığı görüşmeler neticesinde çıkan çözüm en optimal çözüm.

Bundan sonraki gemiler de benzer şekilde herhangi bir aksaklık çıkmadan devam edecek.

Rusya'nın da limanlarında tahıl maddeleri ve çeşitli kimyasallar var. Bunların ulaştırılması içinde bizim bir katkımız olursa memnuniyet duyarız. Bizim buradaki Odessa'da bir saldırı oldu. Biz bunu taraflarla görüştük. Bunun tahıl sevkiyatını etkilemeyeceği konusunda beyanda bulundular.

BM Temsilcisi bize teşekkür mesajı gönderdi. Bizim çalışmamızı BM daima destekledi. BM bunun başkası tarafından yapılamayacağını bildiği için bizi daima destekledi. Merkez tamamen uyumlu çalışmalarını sürdürüyor. İnsani olan bu faaliyetin aksaksız eksiksiz yürümesini istiyoruz.

Küresel gıda sorunu göçü de tetikleyebilecek noktada. Afrika'dan Avrupa'ya ve Türkiye'ye ciddi göç dalgasını beraberinde getirebilir. Çözüme gidiyor olması önemli.

Mürettabatımız beklemekte uçakların bakım ikmali yapıldı. Uçaklarımızın provokasyon amaçlı girişim olabilir endişesi ile sükunetle bekliyoruz. En müsait zamanda uçaklarımızı almayı planlıyoruz. Önümüzdeki günlerde bu uçaklarımızı da getirebiliriz.

Terörle mücadelede zaman ve mekan ayrımı yapmaksızın tamamen teröriste yönelik yürütüyoruz Bizim tek amacımız var ülkemizin vatandaşlarımızın hudutlarımızın güvenliğini sağlamak. Bizim komşularımızın Irak ve Suriye olmak üzere sınırlarına saygımız sonsuz. Bizim tek hedefimiz var terörle mücadele. Terörist nerede bizim hedefimiz orası. Temel prensip bu.