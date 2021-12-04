Gelecek Partisi'nde istifa depremi! MHP'ye geçtiler

MHP Bayraklı İlçe binasında gerçekleştirilen törende partiye katılanlara rozetleri partinin İzmir İl Başkanı Veysel Şahin tarafından takıldı.

Şahin, yaptığı konuşmada, partilerine katılımlarının sürdüğünü, yarın da Karabağlar ilçesinde partilerine geçişleri kabul edeceklerini söyledi.

Muhalefet partilerinin Türkiye'yi kaosa sürüklemeye çalıştığını kaydeden Şahin, "Bu katılımlar devam edecek. İnşallah hayırlısı olur. 2023'e kadar bu hızla devam edeceğiz." dedi.