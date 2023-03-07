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Geçici işçilerle ilgili düzenlemede yeni gelişme

Son Dakika: Geçici işçilerle ilgili düzenleme bugün Meclise sevk ediliyor.

Gündem 07.03.2023, 00:17
Geçici işçilerle ilgili düzenlemede yeni gelişme

Geçici işçilerle ilgili düzenlemede yeni gelişme... Yüzbinlerce geçici işçinin beklediği düzenleme Meclise geliyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, geçici işçilerle ilgili düzenlemeyi yarın Meclise sevk edeceklerini bildirdi.

Bilgin, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Çalışma hayatına ilişkin bir soru üzerine Bilgin, dün yaptığı açıklamada "Yarın geçici işçiler ile ilgili düzenlemeyi Meclise sevk edeceğiz." dedi.

Bir gazetecinin, "EYT ile ilgili yasal düzenlemede taşerondan kadroya geçenler emeklilik şartını karşılama durumunda zorunlu emekliliğe sevk ediliyordu, bunu kaldırdınız. 4B'lilerin böyle bir talebi vardı." sözleri üzerine Bilgin, "Yetiştirebilirsek o mevzuya bunu da ekleyeceğiz. Zorunlu emeklilik şartını hepsinde kaldıracağız." diye konuştu.

Buna ilişkin bir sayı olup olmadığı sorusu üzerine Bilgin, "Sayı az, işçiler kadar değil ama sayıya bakarak yapmıyoruz. Niye zorunlu emekli ediyoruz? Bunu kaldıracağız, eşit bir düzenleme için çalışıyoruz." dedi.

GEÇİCİ İŞÇİLER NE İSTİYOR?

TBMM'nin, 14 Mayıs'ta yapılması planlanan seçim dolayısıyla mart sonuna doğru çalışmalarına ara vermesi beklenirken, sendikalar yasal düzenlemeyle çözülecek sorunlarını gündeme getirmeye devam ediyor.

TÜRK-İŞ Genel Teşkilatlandırma Sekreteri ve Koop-İş Sendikası Genel Başkanı Eyüp Alemdar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kamuda farklı istihdam biçimlerinin olduğunu belirtti.

Bu statüler arasında taşeron işçilik ile geçici işçiliğin çözüm bekleyen önemli sorun alanları olduğunu vurgulayan Alemdar, şöyle konuştu:

"Geçici işçilik, adı üstünde kısa süreli bir istihdam biçimidir. 15-20 yıl gibi sürelerle geçici işçilik olmaz. Kamuda bir yılda 10 ay çalıştırılıp 2 ay boşta kalan geçici statüde 50 bine yakın işçi bulunuyor. Bu işçilerin Kamu Çerçeve Protokolüyle hüküm altına alınan kadro haklarının Meclis'in seçim dolayısıyla tatile girmeden önce verilmesini istiyoruz."

Bu işçilerden yaklaşık 31 binin Milli Eğitim Bakanlığında çalışan üyeleri olduğunu belirten Alemdar, "Türkiye'nin dört bir yanındaki okullarda eğitim-öğretim faaliyetlerinin sağlıklı ve düzenli şekilde devam etmesi için özveriyle çalışan bu üyelerimize, yetkililer kadro sözünü bir an evvel yerine getirmeli." dedi.

Öz Orman-İş Sendikası Genel Başkanı Settar Aslan da Orman Genel Müdürlüğünde geçici statüde 14 binden fazla işçinin kadro beklediğine işaret ederek, bu talebin karşılanması gerektiğini söyledi.

Kamuda geçici işçilerin çalışma süresinin 2019 yılında 9 ay 29 güne yükseltildiğini anımsatan Aslan, şunları kaydetti:

"Kalan 2 ayın devlet için bir maliyeti yok. Üyelerimizin kalan iki ayı da tamamlayıp, 12 ay kadrolu olarak çalışılmasını istiyoruz. Kadro hakkı geçici işçilerin moral, motivasyon ve verimliliğini artırır. Türkiye'nin dört bir yanında yeşil vatan için çalışan üyelerimiz bir an önce kadrolarının verilmesini bekliyor."

"Diğer sorunlar çözüldü, geçici işçilik çözülmedi"

Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı İsa Gök ise geçici işçilerin kadro haklarının Kamu Çerçeve Protokolüyle hüküm altına alındığını anımsatarak, bu hükmün bir an evvel hayata geçirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Geçici işçilerin kadronun, EYT ve sözleşmeli memurların kadro düzenlemesinden daha önce gündemde olduğuna dikkati çeken Gök, "3600 Ek gösterge, EYT ve sözleşmelilere kadro sorunları çözüldü ama geçici işçilerin kadro sorunu bir türlü çözülmedi. TBMM'nin mart sonuna doğru çalışmalarına ara vereceği göz önünde bulundurulduğunda, kadro hakkının bir an evvel yasalaşmasını istiyoruz." diye konuştu.

#Vedat Bilgin #geçici işçiler
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