Gebze'de tır devrildi
Anadolu Otoyolu'nun Gebze kesiminde plastik hammadde yüklü tırın devrilmesi sonucu trafiğin aksadığı, yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldığı bildirildi.
Gündem 03.12.2021, 09:55
Ankara istikametinde seyreden G.İ. idaresindeki 34 EGC 589 plakalı tır, İnönü Mahallesi geçişinde orta şeride devrildi.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Bölgede kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik akışı, tırın vinç yardımıyla kaldırılmasının ardından normale döndü.
16
açık
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|14
|36
|2. Konyaspor
|14
|26
|3. Hatayspor
|14
|26
|4. Fenerbahçe
|14
|24
|5. Alanyaspor
|14
|24
|6. Başakşehir
|14
|22
|7. Karagümrük
|14
|22
|8. Galatasaray
|14
|22
|9. Adana Demirspor
|14
|20
|10. Beşiktaş
|14
|20
|11. Antalyaspor
|14
|18
|12. Gaziantep FK
|14
|18
|13. Altay
|14
|17
|14. Sivasspor
|14
|16
|15. Giresunspor
|14
|16
|16. Kayserispor
|14
|16
|17. Öznur Kablo Yeni Malatya
|14
|13
|18. Göztepe
|14
|11
|19. Kasımpaşa
|14
|10
|20. Rizespor
|14
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|13
|27
|2. Ankaragücü
|14
|27
|3. Eyüpspor
|14
|27
|4. Bandırmaspor
|13
|25
|5. Erzurumspor
|12
|25
|6. İstanbulspor
|13
|20
|7. Tuzlaspor
|12
|20
|8. Kocaelispor
|13
|20
|9. Samsunspor
|13
|19
|10. Adanaspor
|14
|18
|11. Menemenspor
|13
|17
|12. Gençlerbirliği
|13
|17
|13. Boluspor
|13
|16
|14. Denizlispor
|13
|15
|15. Bursaspor
|13
|14
|16. Manisa FK
|14
|14
|17. Ankara Keçiörengücü
|13
|13
|18. Altınordu
|14
|13
|19. Balıkesirspor
|13
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|14
|33
|2. Man City
|14
|32
|3. Liverpool
|14
|31
|4. West Ham
|14
|24
|5. Arsenal
|14
|23
|6. Tottenham
|13
|22
|7. M. United
|14
|21
|8. Wolverhampton
|14
|21
|9. Brighton
|14
|19
|10. Leicester City
|14
|19
|11. Crystal Palace
|14
|16
|12. Brentford
|14
|16
|13. Aston Villa
|14
|16
|14. Everton
|14
|15
|15. Leeds United
|14
|15
|16. Southampton
|14
|15
|17. Watford
|14
|13
|18. Burnley
|13
|10
|19. Norwich City
|14
|10
|20. Newcastle
|14
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|15
|36
|2. Atletico Madrid
|14
|29
|3. Real Sociedad
|15
|29
|4. Sevilla
|14
|28
|5. Real Betis
|15
|27
|6. Rayo Vallecano
|15
|24
|7. Barcelona
|14
|23
|8. Athletic Bilbao
|15
|20
|9. Espanyol
|15
|20
|10. Osasuna
|15
|20
|11. Valencia
|15
|19
|12. Villarreal
|14
|16
|13. Celta de Vigo
|15
|16
|14. Mallorca
|15
|16
|15. Deportivo Alaves
|14
|14
|16. Granada
|14
|12
|17. Elche
|15
|12
|18. Cádiz
|15
|12
|19. Getafe
|15
|10
|20. Levante
|15
|7