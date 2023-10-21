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Gazze'ye kısıtlı yardım girişleri başladı

Refah Sınır Kapısı'nın açılmasıyla birlikte Gazze'ye ilk yardımların girişleri başladı.

Gündem 21.10.2023, 11:26 21.10.2023, 11:27
Gazze'ye kısıtlı yardım girişleri başladı

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nin Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı kısmen açıldı, insani yardımlar bölgeye girmeye başladı.

Abluka altındaki Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı kısmen açıldı.

Gazze Şeridi'ne insani yardım malzemelerinin ulaştırılabileceği tek nokta olan Refah Sınır Kapısı'nda bekleyen yardım konvoyu, uydudan görüntülendi.

Refah Sınır kapısı kısmen açıldı

Hamas Medya Ofisi Başkanı, bugün giriş yapacak 20 yardım tırında ilaç, tıbbi malzeme ve sınırlı miktarda da gıda olacağını açıkladı.

#Gazze
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