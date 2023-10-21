Gazze'ye destek için 'Büyük Sancektepe Mitingi'

Siyonist rejim Gazze'yi bombardımana tutmaya ve Orta Çağ usulü bir muhasarayla Filistinlileri insani ihtiyaçlardan mahrum bırakmaya devam ediyor.

Siyonist rejim küresel çapta protesto edilirken, Türk kamuoyu da Filistin direnişine desteğini çeşitli etkinliklerle uluslararası çapta duyuruyor.

Geçtiğimiz günlerde Büyük Filistin Yürüyüşü düzenlenmiş, etkinliğe katılanlar Ayasofya Camii-i Kebir'de Filistin direnişi için dua etmişlerdi.

Maltepe'de birçok siyasal parti ve STK'nin katılımıyla ''Özgür Filistin Mitingi'' düzenlenmişti.

Ve birçok kez Filistin'e destek için toplanan halk cuma namazları sonrasında ve muhtelif organizasyonlarda Siyonist rejimiin zulmünü protesto etmişti.

Son olarak; Türkiye Diyanet ve İHH vakıfları organizatörlüğünde, Gazze'ye Destek Platformu bünyesinde 'Büyük Sancektepe Mitingi' düzenlenecek. 'İşgale ve Gazze'deki zulme karşı özgür Filistin'in sesi olmak' misyonuyla düzenlenen etkinliğe 20. Dönem Rize Milletvekili Şevki Yılmaz da katılacak.

Yakın siyasi tarihe bilhassa hitabetiyle iz bırakan Yılmaz, etkinlik sırasında halka da hitap edecek.

22 Ekim Pazar Günü 14.00'te başlayacak miting, Samandıra Saat Kulesi'nin önünde yapılacak.