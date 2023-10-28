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Gazze'de can kaybı 7 bin 300'ü aştı

Gazze'deki İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 7 bin 300'ü aşarken saldırılar aralıksız şekilde devam ediyor.

Gündem 28.10.2023, 16:48
Gazze'de can kaybı 7 bin 300'ü aştı

İsrail'in 22 gündür yoğun saldırı altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde ölenlerin sayısı 377 artarak 7 bin 703'e yükseldi.

İsrail dün akşam Gazze'nin kuzeyi başta olmak üzere bölgeye yönelik saldırılarını yoğunlaştırdı. Gazze'nin kuzeyini obüslerle vuran İsrail ordusu, daha sonra da bölgeye yoğun hava saldırıları düzenledi.

SON SAATLERDE 53 KATLİAM GERÇEKLEŞTİ

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, Gazze'deki Şifa Hastanesi'nde düzenlediği basın toplantısında bölgedeki can kayıpları ile yaralılara ilişkin bilgi verdi. Kudra, İsrail'in son saatlerde düzenlediği saldırılarda 53 katliam gerçekleştirdiğini ve 377 kişinin daha hayatını kaybettiğini söyledi.

ÖLDÜRÜLENLERİN 3195'İ ÇOCUK

Filistinli yetkili, İsrail saldırılarında 7 Ekim'den bu yana Gazze'de öldürülenlerin sayısının 3 bin 195'i çocuk, 1863'ü kadın olmak üzere 7 bin 703'e çıktığını, 19 bin 743 kişinin de yaralandığını belirtti.

Bölgede hala ara ara silah sesleri duyuluyor, İsrail'e ait savaş uçakları ve insansız hava araçları uçuyor. Sınırda ise İsrail ordusunun tankları bekliyor. Gazze'de telefon ve internet iletişim hatlarındaki kesinti de devam ediyor.

#Gazze #Filistin #İsrail
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