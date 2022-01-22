Gaziantep'te hasta almaya giden ambulans kara saplandı
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, hasta almaya giderken kara saplanan ambulans, belediye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.
Gündem 22.01.2022, 15:18 22.01.2022, 15:21
Kartal Mahallesi'nde karbonmonoksit zehirlenmesi ihbarına gitmeye çalışan sağlık ekibinin bulunduğu ambulans, olumsuz hava koşulları nedeniyle yoldan çıkarak kara saplandı.
Durumun iletilmesi üzerine bölgeye yönlendirilen belediye ekipleri, yolu ulaşıma açarak ambulansı kurtardı.
Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen kişi ise bölgeye yönlendirilen bir başka ambulansla, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
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