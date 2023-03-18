Gaziantep ve Kilis'i ceviz büyüklüğünde dolu vurdu

Kilis ve Gaziantep'te ceviz büyüklüğünde yağan dolu vatandaşları ürpertirken iki kent de beyaza büründü. Gök gürültüsü ve şimşekler eşliğinde yağan sağanak vatandaşların "Gök delindi" yorumuna neden oldu. Gaziantep'te biriken dolu yığınında otomobil mahsur kaldı. Ekiplerin 1 saatlik çalışması sonrası mahsur kalan araç kurtarılarak yol trafiğe açıldı.

Gaziantep'te bardaktan boşalırcasına yağan sağanak yerini zaman zaman dolu yağışına bıraktı. Ceviz büyüklüğündeki dolu nedeniyle kent beyaza büründü. Dolu ve sağanak nedeniyle çok sayıda araç arıza yaparken, kayganlaşan yollarda trafik kazaları da meydana geldi. Hazırlıksız yakalanan yayalar doludan saçak altlarına sığınarak karken, yağışta ıslanmaktan kurtulamadı. Dolu nedeniyle seyir halindeki ve park halindeki çok sayıda aracın hasar gördüğü öğrenilirken, kimileri ise araçlarının üzerini branda ile örterek dolunun vereceği hasardan korumaya çalıştı.

Şiddetli yağış sonrası Şahinbey ilçesi 75. Yıl mahallesinde Yeşilvadi Bulvarı üzerindeki kavşakta bir otomobil biriken dolu yığınlarında mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine gelen GASKİ'ye bağlı dozer ve kar küreme araçları, otomobili kurtarmak için yolu trafiğe kapatarak çalışmalarına başladı. 1 saatlik çalışmanın ardından otomobil kurtarılarak yol trafiğe açıldı.

KİLİS'TE DE DOLU HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ

Kilis'te de akşam saatlerinde gök gürültüsü eşliğinde şiddetli yağış başladı. Çakan şimşeklerin geceyi aydınlattığı şehirde sağanak yağış zaman zaman ise doluya dönüştü. Yollar dolu yağışı nedeniyle beyaza dönerken, araçlar seyir etmekte zorlandı. Şiddetli yağış nedeniyle bazı yolları su basarken, çok sayıda araç yolda kaldı.

Çok sayıda kazaya da neden olan ceviz büyüklüğündeki dolu ve sağanak yağışın ürperten görüntüleri cep telefonu kameraları ile kaydedildi. Gök gürültüsü ve şimşekler eşliğinde yağan sağanak, görenlere "Gök delindi" yorumlarına neden oldu.