Gaziantep'te 'Zincir 2' operasyonu: 13 gözaltı

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kaçak-sahte alkol imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik operasyon düzenlendi.

Kentte düzenlenen eş zamanlı operasyonda şüphelilerin ikameti, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda 207.5 litre sahte dökme alkol, 183 şişe sahte bandrollü alkol, 120 litre etil alkol, 5 bin 640 elektronik sigara, 13 bin 908 cinsel içerikli uyarıcı madde bulunan ilaç ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 13 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Emniyetin paylaştığı görüntüde, polis ekiplerinin ev ve iş yerlerinde arama yapması, aramalarda alkol, elektronik sigara ve ilaç ele geçirmesi yer alıyor.