Gaziantep'te yıkılan binanın 2 müteahhidi tutuklandı
Gaziantep'te depremde yıkılan Emre Apartmanı'nın müteahhitleri Ali Emre ile Ahmet Yıldız tutuklandı.
Gündem 19.02.2023, 22:55
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'te, Cumhuriyet Başsavcılığının yıkılan binalara ilişkin soruşturması sürüyor.
Soruşturma kapsamında, Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen kentte yıkılan Emre Apartmanı'nın 2 müteahhidi gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen müteahhitler Ali Emre ile Ahmet Yıldız, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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