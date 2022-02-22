Gaziantep'te yasa dışı bahis operasyonu: 24 gözaltı
Gaziantep'te yasa dışı bahis oynayan ve oynatan 24 şüpheli yakalandı.
Gündem 22.02.2022, 17:04
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kentte yasa dışı faaliyetlerin engellenmesi amacıyla çalışma gerçekleştirdi.
Bu kapsamda belirli adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 7 kumar makinesi, 1 yasa dışı bahis kuponu yazma makinesi, 31 cep telefonu, 8 sim kart, 6 dizüstü bilgisayar, 8 yasa dışı bahisle ilgili şahıs bilgilerinin bulunduğu ajanda ve bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.
Operasyonda kumar oynadığı ve oynattığı tespit edilen 24 kişi, gözaltına alındı.
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