Gaziantep'te PKK operasyonu

Gaziantep'te terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, bir istihbaratı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK mensubu olduğu öne sürülen 2 şüpheliyi yakaladı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardın biri tutuklandı, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.