Gaziantep'te feci kaza! İş makinesinin parçası üstüne düştü
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bölmeye çalıştığı iş makinesinin parçası üzerine devrilen kişi hayatını kaybetti.
Gündem 12.12.2021, 16:31
Küçük Sanayi Sitesi'nde hurda işiyle ilgilenen Ali Rıza Sandıklı (38), bölmeye çalıştığı iş makinesinin yaklaşık 3 ton ağırlığındaki demir parçası üzerine devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Bulunduğu yerden çıkarılan Sandıklı, kaldırıldığı İslahiye Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Sandıklı'nın cenazesi, otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna götürüldü.
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