Gaziantep'te AK Partililere silahlı saldırı
Gaziantep'te AK Partililer ile CHP'liler arasında yaşanan sözlü tartışma sonrasında CHP'li bir meclis üyesi silahını çıkarıp ateş açtı. Polis silahlı şahsı gözaltına aldı.
Gaziantep'te AK Parti'nin seçim standına CHP'li bir grup tarafından silahlı saldırı gerçekleştirildi. Seçim çalışmaları sırasında çıkan kavgada CHP Şehitkamil Belediyesi Meclis Üyesi Ersin Atar, tabancayla bir el ateş etti. Kavgada yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı.
14 Mayıs'a Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimine günler kala provokatif eylemler gündeme geliyor. Gaziantep'te bir alışveriş merkezi önünde seçim çalışmaları yürüten AK Parti'li ve CHP'li gruplar arasında tartışma çıktı.
CHP'li Meclis Üyesi Ersin Atar ateş açtı Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar birbirlerine pet şişe ve taş fırlattı. Bu sırada bölgede bulunan CHP Şehitkamil Belediyesi Meclis Üyesi Ersin Atar, tabancayla havaya bir el ateş etti.
CHP'Lİ MECLİS ÜYESİ GÖZALTINDA
Bölgeye çok sayıda polis sevk edildi. Kavgada darp sonucu yaralanan iki kişi hastanelere kaldırılırken, polis ekipleri, Ersin Atar'ı gözaltına aldı.
Ersin Atar'ın silah doğrulttuğu anlar kameralara böyle yansıdı.
AK Parti Gençlik Kolları üyelerine silahla saldıran, CHP Şehitkamil Belediyesi Meclis Üyesi Ersin Atar'ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile fotoğrafları çıktı.
Hafta sonu seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirdiniz?
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|34
|53
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|34
|49
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|35
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|34
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|34
|33
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|34
|25
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|34
|17
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|34
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|34
|82
|2. Arsenal
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|81
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|34
|65
|4. M. United
|34
|63
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|35
|62
|6. Tottenham
|35
|57
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|55
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|35
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|35
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|39
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|37
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|35
|32
|18. Leicester City
|35
|30
|19. Leeds United
|35
|30
|20. Southampton
|35
|24
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
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|82
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|69
|3. Real Madrid
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|68
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|61
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|34
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