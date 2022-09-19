Gaziantep şehidini ebediyete uğurladı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesindeki Esentepe Hudut Karakolu'na terör örgütünce düzenlenen saldırıda şehit düşen Ulaştırma Sözleşmeli Piyade Er İsmet Aybek'in cenazesi, memleketi Gaziantep'te toprağa verildi.

Şehit Aybek için Yeşilkent Mezarlığı'ndaki Kaplan Kardeşler Camisi'nde tören düzenlendi. Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, askerlerin omuzlarında bir süre taşındıktan sonra katafalka konuldu.

İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Aybek'in naaşı, Oğuzeli ilçesine bağlı Gebe Mahallesi'nde defnedildi.

Törene, şehidin ailesinin yanı sıra Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Berk, 6. Kolordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, CHP Gaziantep milletvekilleri Bayram Yılmaz Kaya, İrfan Kaplan, MHP Gaziantep Milletvekili Muhittin Taşdoğan, İYİ Parti Gaziantep Milletvekili İmam Hüseyin Filiz, Gaziantep İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, AK Parti İl Başkanı Mehmet Eyüp Özkeçeci ile diğer protokol üyeleri ve silah arkadaşları katıldı.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesindeki Esentepe Hudut Karakolu'na dün terör örgütünce saldırı düzenlenmiş, saldırıda Ulaştırma Sözleşmeli Piyade Er İsmet Aybek şehit olmuş, 1 asker yaralanmıştı.