Gazi Turgut Aslan operasyonunda gözaltı sayısı artıyor

FETÖ'nün güncel yapılanması, yeni eleman temini ve para transferi yöntemlerinin deşifre edilmesine yönelik soruşturma kapsamında 704 zanlının yakalanması amacıyla 18 Ekim'de başlatılan Gazi Turgut Aslan Operasyonu kapsamında gözaltılar sürüyor.

Operasyon kapsamında 59 ilde yapılan çalışmalar sonucunda 654 mahrem kurye gözaltına alındı.

Zanlılar arasında 5'i öğretmen, 4'ü doktor, 2'si ebe olan 18 aktif kamu çalışanı bulunuyor.

Şu ana kadar gözaltına alınan şüphelilerden 16'sının etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade verdiği öğrenildi.

Haklarında yakalama kararı verilen 704 şüpheliden 18'inin daha önceki FETÖ soruşturmaları kapsamında cezaevinde olduğu, firari 32 zanlının yakalanması amacıyla çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Gazi Turgut Aslan Operasyonu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından 18 Ekim'de bilgileri kamuoyuyla paylaşılan operasyonla, FETÖ'nün aktif üyelerine para transfer yöntemleri, Terörle Mücadele ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları, İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlar Başkanlıkları ve MASAK ekiplerince 8 ay gizlilik içinde yürütülen çalışmalar sonucunda deşifre edilmişti.

FETÖ'nün güncel yapılanmasında görev alan ve örgütsel talimatlara harfiyen uyan örgüt mensuplarına ATM'lerden kartsız işlem, kargo ve elden teslim suretiyle düzenli para transferleri yapıldığı tespit edilmişti.

Operasyon kapsamında örgüt üyelerine dağıtılmak üzere saklanan, bir kısmı döviz ve altın olan toplam değeri 26 milyon liralık varlığa el konulmuştu.