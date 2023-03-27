Gazi maaşlarına zam
En düşük gazi maaşının asgari ücret düzeyine çıkarılması kararı alındı.
Gündem 27.03.2023, 10:12
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, Meclis'e sundukları çalışmada gazilere ödenen aylıkları asgari ücret düzeyine çıkardıklarını ve aylık farklılıklarını ortadan kaldırdıklarını bildirdi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Meclis'e sunduğumuz çalışmayla gazilerimize ödenen aylıkları asgari ücret düzeyine çıkarıyoruz. Düzenlememizle gazilerimiz arasındaki aylık farklılıklarını da ortadan kaldırıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti sosyal devlettir ve vatana fedakarca hizmet etmiş gazilerimizin yanındadır." ifadelerini kullandı.
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