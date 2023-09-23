Gazetecilerden Arap dünyasıyla dayanışma çağrısı

Türkiye'de son gün aylarda Arap turistlere ve göçmenlere yönelik artan saldırıların yankıları devam ederken gazetecilerden Arap ve İslam dünyasıyla dayanışma çağrısı geldi.

Aralarında ünlü gazetecilerin de bulunduğu bir grup gazeteci, Arap dünyasıyla dayanışma içerisinde olduklarını gösteren mesajlar paylaştı.

Türkçe Arapça karışık bir şekilde yapılan çağrıda, "Biz bir milletiz" mesajı verildi.