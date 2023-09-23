Gazetecilerden Arap dünyasıyla dayanışma çağrısı
Son dönemlerde bazı ırkçı isimler tarafından körüklenen Arap düşmanlığının artmasıyla bir grup gazeteci harekete geçti. Gazeteciler, Arap dünyasıyla dayanışma çağrısında bulundu.
Gündem 23.09.2023, 10:50
Türkiye'de son gün aylarda Arap turistlere ve göçmenlere yönelik artan saldırıların yankıları devam ederken gazetecilerden Arap ve İslam dünyasıyla dayanışma çağrısı geldi.
Aralarında ünlü gazetecilerin de bulunduğu bir grup gazeteci, Arap dünyasıyla dayanışma içerisinde olduklarını gösteren mesajlar paylaştı.
Türkçe Arapça karışık bir şekilde yapılan çağrıda, "Biz bir milletiz" mesajı verildi.
"نحن أمة واحدة"— Gerçek Hayat Dergisi (@Gercek_Hayat) September 22, 2023
نداء من الصحفيين التركيين إلى العالم الإسلامي
"BİZ BİR MİLLETİZ"
Türk gazetecilerden İslam alemine çağrı pic.twitter.com/B3UbbhnLjD
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