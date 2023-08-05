Bir süredir kanserle mücadele eden gazeteci Süleyman Özışık vefat etti. Özışık'ın ölüm haberini kardeşi Hadi Özışık duyurdu.

İnternet Haber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, kardeşi Süleyman Özışık’ın hayatını kaybettiğini duyurdu. Süleyman Özışık bir süredir kanser tedavisi görüyordu.

Hadi Özışık, kardeşinin kansere yakalandığını şu sözlerle anlatmıştı:

“Güzel haber beklediğimiz bir hastalıktan kötü haberler aldık. Süleyman’ın muayenesini yapan doktor tüm gerçekleri hem benim hem Süleyman’ın yüzüne haykırdı. İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı diyebilirim. Dua etmekten elime başka bir şey gelmiyor. Geçen video çektiğimde “Süleyman size ne yaptı” dediğimde bazı şeref yoksunları sosyal medyada adeta kına yaktı. Şimdi onlara sesleniyorum. Artık kına yakabilirsiniz çünkü Süleyman Özışık yaşadıklarından ötürü maalesef kansere yakalandı.”