Gazeteci Sevilay Yılman SBK sorularına son noktayı koydu

Gazeteci Sevilay Yılman, TVNET ekranlarında yayınlanan Sert Sorular programında Taha Hüseyin Karagöz'ün konuğu oldu.

Yılman, SBK Holding ile ilgili hakkında çıkan iddiaları tek tek yanıtladı.

"SES KAYDINI YAZDIKTAN SONRA BİR KEZ GÖRÜŞTÜK"

"En son bir ses kaydı dinlettiğini ifade ederek bir köşe yazısı kaleme almıştınız. O tarihten sonra Sezgin Baran Korkmaz'la görüştünüz mü?" sorusuna yanıt veren Yılman, "Ses kaydını yazdıktan sonra bir kere daha görüştüm. Çünkü tam olarak hatırlamıyorum ama 'Bir tek bana mı dinletin, bu sıkıntı. Başkalarına da dinlet de yalnız kalmayayım' dedim. Bu beni zora sokardı. Sonra zaten İsmail Saymaz'a dinletti, sonra Halk TV'de konuştu. Sonrasında da hiç görüşemedik çünkü Avusturya'da tutuklandı. Ses kaydını yayınlamama sebep olan görüşmeden önce de ben hiç görüşmemiştim. Yurt dışına gittikten sonra birkaç kez aramıştım niye gitti nasıl gitti diye çünkü haber değeri var. Aramıştım, ulaşamamıştım." dedi.