Gazeteci Şaban Arslan vefat etti

Sabah Gazetesi’nde uzun seneler Haber Müdürlüğü, Haber Koordinatörlüğü görevinde bulunan ve daha sonra Yazı İşleri Müdürlüğü görevini üstlenen Şaban Arslan geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti.

Turkuvaz Medya bünyesinde faaliyet göstren Sabah Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Şaban Arslan geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Akşam saatlerinde Sabah Gazetesi'nde çalıştığı sırada rahatsızlanan Arslan, Şişli Etfal hastanesine kaldırıldı.

Arslan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak vefat etti.

ŞABAN ARSLAN KİMDİR?

1 Ocak 2009 tarihinde Sabah Gazetesi Haber Müdürlüğü'ne getirilen Arslan daha sonra Haber Koordinatörlüğü'ne ardından da Yazı İşleri Müdürlüğüne terfi etti. 55 yaşındaki Arslan 2 çocuk babasıydı.

1967 Ordu Ünye doğumlu olan gazeteci Şaban Arslan, ilk ve orta öğrenimini burada tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu Gazetecilik Bölümü'nü bitirdi.

Gazetecilik mesleğine Hürriyet Gazetesi´nde başlayan Arslan, ardından sırayla Akşam Gazetesi´nde İstihbarat Şefliği ve Haber Müdürlüğü, Yeni Şafak Gazetesi´nde İstihbarat Müdürlüğü yaptı.

Yeni Şafak Gazetesi'ndeki haberleriyle büyük ses getiren Arslan, 2008'de Sabah Gazetesi Bölge Koordinörü olarak göreve başlayarak Marmara, Karadeniz, Bursa, Anadolu eklerini hazırladı.

Yine aynı yıl içinde Haber Koordinatörlüğü görevine getirilen Arslan, Yazı İşleri Müdürü görevini sürdürmekteydi.

Evli ve 2 çocuk babası olan Arslan'ın yayınlanmış 4 kitabı bulunmaktadır.

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