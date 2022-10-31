Gazeteci Nagehan Alçı'dan tepki: "Tebrikler... Mahir Ünal’ı görevden aldırmayı başardılar"
Gazeteci Nagehan Alçı, Kahramanmaraş Uluslararası 8. Kitap ve Kültür Fuarı'nda yaptığı konuşma nedeniyle eleştirilerin odağına oturan Mahir Ünal'ın grup başkanvekilliğinden "ayrılmak zorunda bırakılması"na tepki gösterdi.
Gündem 31.10.2022, 21:34
Habertürk yazarı Nagehan Alçı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Tüm Atatürkçüleri tebrik ediyorum…Mahir Ünal’ı görevden aldırmayı başardılar… Atatürkçülük bu ülkede ezeli ve ebedi iktidar olduğunu ispatlamıştır. Resmî devlet ideolojisi hala Atatürkçülük…Bunun yanına AK Parti biraz İslami ton ve muhafazakarlık sosu ekledi o kadar…" ifadelerini kullandı.
Tüm Atatürkçüleri tebrik ediyorum…Mahir Ünal’ı görevden aldırmayı başardılar… Atatürkçülük bu ülkede ezeli ve ebedi iktidar olduğunu ispatlamıştır. Resmî devlet ideolojisi hala Atatürkçülük…Bunun yanına AK Parti biraz İslami ton ve muhafazakarlık sosu ekledi o kadar…— Nagehan Alci (@Nagehanalci) October 31, 2022
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