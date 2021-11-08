Gazeteci Ferhat Koç TYB’de anılacak

Türkiye Yazarlar Birliği yönetim kurulu üyesi, genel başkan yardımcısı, Türkiye Yazarlar Birliği Vakfı mütevelli heyeti üyesi olarak görev yapan, Millî Gazete’de uzun yıllar Ankara Temsilciliğini üstlenen Ferhat Koç geçen yıl vefat etmişti.

Koç’un aramızdan ayrılışının sene-i devriyesinde düzenlenecek programa ailesi, arkadaşları, sevenleri ve dostları katılacak.

12 Kasım 2021 tarihinde Sümer 1. Caddesi 11/ 1 Kızılay adresindeki TYB Genç Kahvedeki program saat: 17.00'de başlayacak.

Koronavirüs salgını nedeniyle sosyal mesafe, maske ve temizlik kurallarına gerekli hassasiyet gösterilerek gerçekleştirilecek programda; TYB Şeref Başkanı D. Mehmet Doğan, TYB Genel Başkanı Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, Şanlıurfa eski Milletvekili İbrahim Halil Çelik, Ankara Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hicabi Kırlangıç, Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Ankara Şubesi Başkanı Mehmet Adil Oymak, Ferhat Koç’un kızı, Rümeysa Koç, Özel Çağrı Okulları Kurucu Genel Müdürü Nuran Altınbaş, TYB Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Fatih Gökdağ, TYB eski Genel Başkanı Nazif Öztürk, TYB Genel Başkan Yardımcısı Tarkan Zengin, Gençlik ve Spor Bakanlığı Müşaviri Selim Cerrah, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül ve TYB Genel Sekreteri Doç. Dr. Muhammed Enes Kala Ferhat Koç’un hayatı, eserleri, kişiliği hakkında konuşacaklar.