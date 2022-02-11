Gazeteci Candaş Tolga Işık paylaştı: 'Kabinede değişiklik geliyor'
Gazeteci Candaş Tolga Işık twitter hesabından dikkat çeken bir iddiada bulunarak kabinede en az bir en fazla 3 bakanın değişebileceğini söyledi.
Gündem 11.02.2022, 11:25 11.02.2022, 11:25
Candaş Tolga Işık twitter hesabından; Kabinede değişiklik geliyor. En az 1, en fazla 3 bakan değişiyor... Bu arada en az bakanlıklar kadar konuşulacak bir kurumda daha değişim olacağı konuşuluyor. İfadelerini kullandı.
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