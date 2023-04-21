"Gaz" hazımsızlık yaptı

Karadeniz gazının muhalefette yaptığı hazımsızlığın yankıları sürüyor.

Gazla ilgili çeşitli karalamalara başvuran muhalif isimlerden bazıları komik duruma düştü.

Onlardan biri olan Can Ataklı, Karadeniz gazının aslında Rus gazı olduğunu söyleyecek kadar şaşırdı.

Bir yandan elinde hiçbir belge ve bilgi olmadığını söyleyen Ataklı diğer yandan doğal gazın çıkarılmasından ve Rus gazı olmasına kadar birçok konuda ahkam kesmeye çalıştı.