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Gara şehitlerine taziyeye soruşturma açtılar

İnşaat Mühendisleri Odası (İMO), Gara Şehitleri için taziye mesajı yayınlanmasını isteyen Kocaeli şube başkanına soruşturma açtı, Türk Tabipleri Birliği’ni eleştiren Bursa şube başkanını uyardı. Rize’deki Lojistik Limanı Projesi’ni savunan Rize şube başkanı ise görevden alındı.

Gündem 16.01.2022, 10:56
Gara şehitlerine taziyeye soruşturma açtılar

İnşaat Mühendisleri Odası (İMO), Gara şehitleri için taziye mesajı yayınlanmasını isteyen Kocaeli Şube Başkanı'na soruşturma açtı, Türk Tabipleri Birliği’ni eleştiren Bursa Şube Başkanını uyardı. Rize’de yapılan Lojistik Limanı Projesi’ni savunan Rize Şube Başkanı'nı görevden aldı. MHP Milletvekili Lütfü Kaşıkçı da İMO’nun hedef aldığı isimlerden birisi oldu. Oda’nın hışmına uğrayan isimlerden birisi İMO Kocaeli Şube Başkanı Kahraman Bulut oldu.

ODADAN BAŞKANA JET SORUŞTURMA

Bulut, odanın Gara’da verilen şehitler konusunda sessiz kalmasına tepki gösterdi. İMO’nun taziye yayınlamasını isteyen Bulut, istediğini alamadığı gibi hakkında bir de soruşturma açıldı. Bulut başına gelenleri şöyle anlattı: “Şehitlerimiz için odamızın taziye mesajı yayınlamasını istediğim için İMO tarafından hakkımda soruşturma açıldı. Ne yazık ki İMO belli bir grup tarafından yönetiliyor. BDP’nin kuruluş çalışmalarında da aktif rol almışlardı. İnşaat Mühendisleri Odası BDP’ye yer tahsisi yaptı, yardımcı oldu, bu gerçek bile herşeyi görmeye yeter.”

TTB’Yİ ELEŞTİRDİ CEZA ALDI

İMO’nun mağdur ettiği bir başka isimse Türk Tabipleri Birliği’ni eleştiren İMO Bursa Şube Başkanı Mehmet Albayrak oldu. Albayrak, TTB’yi meslek odasından çok mevcut hükümetin alternatifi gibi davranmakla eleştirince, TTB’nin şikayeti üzerine İMO tarafından kınandı. Albayrak “Bir konuşmamda TTB’nin bir meslek odası olduğunu ancak meslektaşlarının faaliyetlerinden çok mevcut hükümetin alternatifi gibi davrandığını, kendi işine bakması gerektiğini belirttim. Bunun neticesinde TTB’nin şikayeti üzerine bana soruşturma açtılar. TMMOB’nın 600 bin üyesi var. 600 bin üyenin fikrini veya temsiliyetini sağlayamıyor. Bu durumun Meclis’ten çıkacak bir yasa ile düzeltilmesi lazım.” dedi.

AYKIRI DÜŞÜNEMEZMİŞ

İMO Rize Şube Başkanı Murat Yazıcı ise Rize’de yapılan Lojistik Limanı projesinin bölge ve ülke için ne denli önemli bir proje olduğunu anlatınca İMO devreye girdi. Yazıcı savunması bile istenmeden görevinden alındı. Mahkemenin yolunu tutan Şube Başkanı Yazıcı hukuksuz kararın yürütmesini durdurdu ve göreve iade edildi. İMO Rize Şube Başkanı Murat Yazıcı maruz kaldığı hukuksuzluğa ilişkin şunları söyledi: "Ülkemizin ve milletimizin yararına olan bir projeyi savunduğum için beni görevden aldılar. Neymiş İyidere Lojistik Limanı projesinin neden gerekli olduğunu savunmuşum. Onların siyasi fikirlerine ve duruşlarına aykırıymış. Neyse ki mahkeme kararıyla göreve iade edildim."

Vekile de ceza kestiler

Kendisi de inşaat mühendisi olan MHP Hatay Milletvekili Lütfü Kaşıkçı, İMO’nun imza attığı bu 3 keyfi adıma TBMM kürsüsünden tepki gösterdi. İMO işi bir adım daha öteye götürerek Kaşıkçı’ya da meslekten men cezası verdi. Kaşıkçı, şu ifadeleri kullandı: “Kocaeli, Bursa ve Rize’deki İMO şube başkanı arkadaşlarımızın hakkını TBMM’de savundu. Bize de soruşturma açtı bu adamlar. 30 gün de meslekten men etiler. Odalar tamamen HDP çizgisinde siyaset yapıyor. HDP ne zaman sıkışsa bunlar nefes oluyorlar. Biz bu odaları tanımıyoruz, eskiden beri bildiğimiz bir yapı. Kendilerine göre bir sistem kurmuşlar, bugüne kadar böyle geldiler. Kanun teklifi verdik MHP olarak, seçim sistemlerinin değişmesini talep ediyoruz. Bunlar öyle bir terbiyesizleşmişler ki milletin vekiline soruşturma açıyorlar.”

#gara şehitleri
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