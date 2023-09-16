Gara'da 31 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine 13 ve 15 Eylül'de düzenlenen hava harekatlarında 31 terörist hedefin imha edildiğini, çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "PKK/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek Irak kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla; Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda, Irak'ın kuzeyi Gara bölgesinde bulunan terörist hedeflerine 13 ve 15 Eylül 2023'te hava harekatları icra edilmiş, bölücü terör örgütü tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan toplam 31 hedef imha edilmiştir. İcra edilen harekatlarda azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak, çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir" denildi.

TERÖRLE MÜCADELEDE KARARLILIK MESAJI

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, geçmişte olduğu gibi bugün de terörle mücadeleye son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edeceği belirtilerek, harekat sırasında sivillerin, dost unsurların, tarihi ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbirin alındığı vurgulandı.