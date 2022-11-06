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GAP yatırımlarıyla 33 yıldır Güneydoğu'yu kalkındırıyor

Türkiye'nin en önemli kalkınma projelerinden Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP), sulamadan sanayiye, tarımdan turizme, enerjiden sosyal projelere kadar birçok alandaki yatırımlarıyla Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ni 33 yıldır kalkındırıyor.

Gündem 06.11.2022, 11:52
GAP yatırımlarıyla 33 yıldır Güneydoğu'yu kalkındırıyor

GAP Bölge Kalkınma İdaresinden (BİK) derlenen bilgilere göre, Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak'ın yer aldığı 9 ili kapsayan GAP bölgesindeki yatırımların koordinasyonu için 6 Kasım 1989'da kurulan GAP Bölge Kalkınma İdaresi, bölgedeki kamu yatırımlarının çatı kuruluşu olarak faaliyet yürütüyor.

Bölgenin rekabet gücünü artırmayı hedefleyen GAP Bölge Kalkınma İdaresi, sürekli entegre edilebilen tarım, sanayi, enerji, ulaştırma, eğitim, sağlık, kırsal ve kentsel altyapı yatırımlarının da aralarında bulunduğu çok sayıda alanda bölgede yatırım yapılmasını sağlıyor.

235 milyar liralık kaynak aktarıldı

Bölge halkının refah düzeyini artırmaya yönelik projeleri önceleyen GAP'a son 33 yılda 235 milyar lirayı aşan kaynak aktarıldı.

GAP'ın kuruluşundaki öncelikli yatırımların başında gelen enerjide 92, sulamada ise yüzde 58 oranında hedef gerçekleşti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde yatırımların yoğun bir şekilde devam ettiği GAP Bölge Kalkınma İdaresi 2023 yılı yatırımlarına da 213 milyon lira proje destek bütçesi ayrıldı.

İhracat 25 kattan fazla arttı

Bölgenin katma değerli ürünlerinin ihraç edilerek ülke ekonomisine katkı sunulmasını hedefleyen GAP'ta ihracat rakamlarında da büyük oranda artış gözlendi.

Bölgede 2000 yılında 503 milyon dolar olan ihracat, 25 kattan fazla artarak 13 milyar doların üzerine çıkmayı başardı.

Bölgeye 2002'de 155 teşvik belgesi verilirken yatırımcıya sağlanan desteklerin de etkisiyle geçen yıl verilen belge sayısı ise 2 bin 300'ü aştı.

Uluslararası marka değeri olan bir proje

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Hasan Maral, GAP'ın uluslararası marka değeri olan devasa bir proje olduğunu söyledi.

GAP kapsamında 33 yıldır bölgede büyük bir değişim ve dönüşümün yaşandığını vurgulayan Maral, "GAP BKİ, program kapsamında destek veren kurumlarla iş birliği içerisinde projeleri hızlı hayata geçiren bir yapıdır. Biz 2022 yılı içerisinde 236 milyon lira proje desteği verdik. 2023 yılı içerisinde 53 alt projeyi destekleyeceğiz." dedi.

Yatırımlar amorti edildi

GAP sayesinde bölgede önemli gelişmelerin yaşandığını ifade eden Maral, şöyle devam etti:

"GAP bölgesinde enerji alanında yapılan yatırımların tümü bugüne kadar elde edilen enerji geliriyle amorti edilmiş durumdadır. Aynı zamanda yapılan tüm çalışmaların neticesinde hem ihracatta hem yatırım ortamında önemli iyileşmeler söz konusudur. 2002 yılına göre ihracat rakamlarında inanılmaz bir iyileşme sağlandı. Şu anda 13 milyar doları aşan bir ihracat rakamına ulaşmış olduk. GAP bölgesi illerimiz, yatırımcılarımızın birçok teşvik unsurundan istifade edebileceği 6. bölgede yer alıyor. Yatırımcımız bölgeye yatırım yaptığında KDV muafiyetinden tutun da işçi işveren paylarına kadar uzun süreli desteklerden istifade edebiliyor. Geçen yıl sadece 2 bin 300'ü aşkın yatırım teşvik belgesi alındı bu belgelere bağlı taahhüt edilen sabit yatırım tutarı 32 milyar lirayı istihdam sayısı da 133 bin kişiyi aştı. İdare olarak hem sanayi hem turizmde yaşanan tüm gelişmelere göre hazırlanıyoruz. Biz stratejilerimizi küresel gelişmelere eğilimlere göre yeniden kurguluyoruz. Önümüzdeki dönemde hem geçmiş yıllarda yapmış olduğumuz projelerin tamamlayıcılığını hem de kurumlarımızın yeni dönem iştahını göz önüne olarak ilgili model projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz. Bölgedeki fırsatları hızlı analiz eden bir stratejiyle yatırımlarımızı sürdüreceğiz."

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