Fuat Oktay partisinin oy durumunu açıkladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan geldi. Oktay, "Seçimi birinci turda kazanacağımızdan eminiz. Önde olduğumuz bir gerçek. Son 10-15 gündeki trendde aradaki farkın açıldığını görüyoruz" ifadelerini kullandı.

14 Mayıs'ta yapılacak seçimler için geri sayım devam ederken partiler de yaptırdıkları kamuoyu araştırmalarının sonuçlarını paylaşmaya devam ediyor.

CHP'NİN ANKETİNE GÖRE ARADAKİ FARK 5 PUAN

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun anketlerde önde olduğunu belirterek "Açık söyleyeyim, Recep Tayyip Erdoğan, 43'lerde filan. Kemal Bey, 48-48.5'ta. Diğer iki adayın da biri 4, biri 2 alıyor" ifadelerini kullandı.

Özel'in bu çıkışından sonra gözler Cumhur İttifakı cephesine çevrildi. Konuk olduğu programda yaptırdıkları anket çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay. "Seçimi birinci turda kazanacağımızdan eminiz. Ankara'dan ve sokaklardan aldığımız geri bildirim bu işin ilk turda biteceği! İkinci tura bu işi bırakıp milletimizi yormanın anlamı yok. Milletimizin ferasetine güveniyoruz. Anket sonuçları da bunu gösteriyor, sürekli anket yapılıyor. Önde olduğumuz bir gerçek. Son 10-15 gündeki trendde aradaki farkın açıldığını görüyoruz" dedi.

Son dönemlerin en çok tartışılan isimlerinden biri olan Kızılay Başkanı Kerem Kınık'la ilgili de bir açıklamada bulunan Oktay, "Kızılay'da yaşananlarla ilgili biz de üzüldük. Böyle bir şey olmasaydı iyi olurdu. Kızılay'da algıyla kurumu dövmemek lazım. Şahıslar ayrı kurumlar ayrıdır. Yapılacak iki şey ya kişinin kendi inisiyatifiyle istifa veya olağanüstü genel kurulla yönetimin belirlenmesidir" şeklinde konuştu.