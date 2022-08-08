Fuat Oktay, Kerbela şehitlerini andı

Oktay, Aşure Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Aşure Günü'nün bereketi bizleri kuşatsın, Rabb'im birliğimizi ve beraberliğimizi daim etsin. Şehadetlerinin sene-i devriyesinde Hz. Hüseyin ve tüm Kerbela şehitlerimizi rahmetle anıyorum." ifadelerini kullandı.