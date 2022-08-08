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Fuat Oktay, Kerbela şehitlerini andı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay sosyal medya adresinden Kerbela şehitlerini andı.

Gündem 08.08.2022, 14:20
Fuat Oktay, Kerbela şehitlerini andı

Oktay, Aşure Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Aşure Günü'nün bereketi bizleri kuşatsın, Rabb'im birliğimizi ve beraberliğimizi daim etsin. Şehadetlerinin sene-i devriyesinde Hz. Hüseyin ve tüm Kerbela şehitlerimizi rahmetle anıyorum." ifadelerini kullandı.

#Fuat Oktay #Aşure Günü
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